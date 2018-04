Jesper i spidsen for XL Byg i Gørlev

- Jeg har ikke tænkt mig at revolutionere butikken, for den er meget velfungerende, men vi går i gang med at øge varetilgængeligheden. Det skal være nemt at komme til varerne, så vi rykker lidt rundt på tingene. Og så vil vi være det foretrukne byggemarked her på egnen, griner Jesper Sørensen.