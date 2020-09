Se billedserie BÆRENDE BILLEDE Per Frederiksen og Henrik Kaas på Jeppes plads, som er Reerslevs nye rekreative område. Hunden hedder Liva. Foto: Charlotte Koefoed

Jeppes plads er Reerslevs nye rekreative område

Ugebladet Vestsjælland - 16. september 2020

Samarbejdet med Kalundborg Kommune er utrolig vigtigt for Reerslev Landsbylav. Lige nu er et større arbejde omkring Jeppes Plads i fuld gang.

Beboerne i Reerslev holdt i begyndelse af 2003 et borgermøde, hvor der var konsensus om at etablere et landsbylav. Det har siden vist sig at være en ualmindelig god ide, især set i lyset af kommunesammenlægningene i 2007, hvor de små landsbyer kom endnu længere væk fra det kommunalpolitiske centrum.

Samarbejdet med kommunen har dog gennem årene vist sig at være ganske udmærket, og lige nu er det Jeppes Plads ved siden af gadekærret, der er i fokus.

- For nogle år siden havde Kalundborg Kommune en pulje til nedrivning af faldefærdige huse, og sådan et havde vi lige her, fortæller Henrik Kaas og peger.

Gadekæret ligger lige før Jeppes Plads. I samarbejde med Kalundborg Kommune er en større oprensning af såvel kæret som omgivelserne i fuld gang.

Reerslev Vej og Park Jeppes Plads hedder sådan, fordi det nedrevne hus´ sidste beboer hed Jeppe. Nu er der grønt græs og et par træer på området, og et hold frivillige, der kalder sig Reerslev Vej og Park under landsbylavet, står for vedligeholdelsen.

- Vi har fået en havetraktor og en buskrydder af kommunen mod vi selv holder området her pænt og ryddeligt. Vi snupper også lige Kirkestien og sørger for den er passabel, fortæller Henrik Kaas, der er nyslået formand for Reerslev Landsbylav.

Mangeårigt medlem, Per Frederiksen er glad for den rolle, landsbylavet har.

- Vi har fokus på den politik, der føres i Kalundborg Kommune og har gjort indsigelser både mod nedlægning af busser og toge, og er meget opmærksomme på, hvordan det går med børnehaven Nordlyset, for der er ingen tvivl om, at det er vigtig for byen at have en institution. Men vi har også en lang række sociale arrangementer, som folk er vilde med. For eksempel ølsmagning, siger Per Frederiksen.

Reerslevs nye forsamlingssted, Jeppes plads, er en stor plæne med plads til udfoldelse.

Flere projekter i byen Landsbylavets formål er at virke for beboernes fælles interesse samt at bevare og videreudvikle landsbyegnen, dens miljø og den kultur, den repræsenterer. Sådan er det formuleret i vedtægterne og med etableringen af landsbylavet er der kommet en større bevidsthed fra byens beboere.

- Vi har oplevet, at flere tager ansvar for udviklingen her i byen og det er rigtig godt. Vi har mange aktive mennesker. For eksempel er en gruppe i gang med den gamle smedje, forsamlingshuset er blevet til et kultur- og forsamlingshus, vi har facebooksider og hjemmesider, og nu har vi en gruppe, der tager sig af Jeppes plads. Vi har fået penge fra Kalundborg Kommunes Få det fixet-pulje og i det hele taget er vi glade for samarbejdet med kommunen, også de mange arrangementer, de laver via »Liv i Forsamlingshuset«, siger Henrik Kaas.

De forskellige foreninger og menighedsrådet i byen samarbejder også om en række aktiviteter, og man forsøger ikke at gå hinanden i bedene, så arrangementerne ikke overlapper hinanden.