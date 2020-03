Jeanette er ny uddeler i Dianalund

- Det kan være svært at skaffe souschefer og uddelere til landdistrikterne, så vi er jo rigtig glade for, at tre søgte stillingen. Det viser, at den opgradering vi har fået her i Dianalund, har givet pote, siger Bente Riis, der er formand for butiksrådet i SuperBrugsen i Dianalund.