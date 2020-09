Jan Pedersen

Jeg startede som 17-årig i 1974 i bestyrelsen i Løve IF og har været formand siden 1978. Jeg havde 40 års jubilæum i 2018. Jeg har også været formand for HAV og siden for DGI Nordvestsjælland som fodboldformand.

Hvorfor er du frivillig?

Jeg er frivillig fordi jeg godt kan lide at have med andre mennesker at gøre. Især unge mennesker. Både sportsligt, men også i forhold til mange af de ting, vi har arrangeret i Løve IF som sommerfester, kræmmermarkeder og meget andet. Det er dejligt at se aktiviteterne blive afviklet. Og så tæller både det sportslige og det sociale.