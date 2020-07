Istidsruten går gennem Tåderup

Tåderup er interessant fordi her skete en stjerneudflytning af gårdene i år 1800, således at alle gårde blev liggende i landsbyen, mens deres jorde strålede ud fra gårdene. Tåderup er også kendt for, at her boede Lesmeden, den navnkundige landsbysmed, der kunne lave fantastisk skarpe leer, de såkaldte taageruppere. Det siges, at karle på Sjælland ikke ville lade sig fæste, hvis ikke de fik en taagerupper at høste med. Selv fra Jylland, kom der bestillinger. Lesmeden er dog kun kort omtalt på tavlen.