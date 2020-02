Folk Friends spiller i Reerslev Forsamlingshus fredag den 3. marts.

Irsk folkemusik i Reerslev Forsamlingshus

Ugebladet Vestsjælland - 20. februar 2020

Fredag den 3. marts klokken 20 giver Reerslev Forsamlingshus mulighed for en hyggelig aften i selskab med folkemusikgruppen Folk Friends.

Folk Friends er en folkemusikgruppe fra det vestlige Jylland. Musikken er meget inspireret af irsk/skotsk folkemusik, som står bandets medlemmer nært. Repertoiret spænder vidt lige fra vemodige ballader til livlige sange at synge med på. Det hele serveres med en spilleglæde ud over det sædvanlige, krydret med små anekdoter og sjove historier fra hverdagen. Folk Friends præsenterer også flere instrumentalnumre fra den danske, svenske og irske melodiskat.

Folk Friends har eksisteret i 20 år og de har spillet på utallige pubber, i forsamlingshuse og på forskellige festivaler. Af festivaler kan bl.a. nævnes Skagen, Tønder og Strib. Der er dømt fællessang når gruppen træder op, og folk kan vise tendenser til at have svært ved at stå stille.

Gruppen er populær, også i forsamlingshusene, og har tidligere optrådt i Kalundborg egnens forsamlingshuse, hvor de har været et hit. Efterfølgende er bandet blev rost for deres evne til at skabe en hyggelig, glad og nærværende stemning.

Billetter kan købes elektronisk via www.kalundborglif.dk eller via Reerslev Forsamlingshus, som man finder på adressen Reerslevvej 22, Ruds Vedby. Se flere arrangementer under projekt Liv I Forsamlingshusene på www.kalundborglif.dk