Ingse Rasmussen

Jeg har været aktiv i organisationen mod atomkraft(OOA) og mod gensplejsede fødevare, er frivillige tilsynsførende i kriminalforsorgen, med i et flygtningenetværk, er i Rotary og formand for Lokalrådet i Ruds Vedby.

Jeg startede allerede som ung, men hele mit voksenliv har jeg vægtet at give et nap med. Jeg ser verden - både den store og den lokale - som mit levested, og her er jeg jo en del af hele livets gang.

Hvorfor er du frivillig?

Jeg har valgt nogle nære og enkelte mere samfundsfokuserede/ politiske områder at være aktiv i. De lokale har handlet om alt ligefra at hjælpe naboer, være medarrangør af gadefest og til at være aktiv i forældrearbejdet i børnehave og skole, hvor mine børn gik. I mange år har jeg arbejdet sammen med skønne mennesker Ruds Vedby Lokalråd. Det, at drømme sammen med andre og få ting til at lykkes sammen, er en ganske særlig oplevelse. Jeg vægter højt at arbejde frivilligt sammen med mange forskellige mennesker og nyder det liv, der opstår af vore forskellige holdninger og handlinger.