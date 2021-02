Ingen vægt hos Maja Isabel

Se billedserie Maja Isabel Fosgerau er uddannet kostvejleder og vanecoach. Hun har netop åbnet egen klinik. Foto: Charlotte Koefoed

Kostvejleder og vanecoach, Maja Isabel Fosgerau, har åbnet egen klinik i hjemmet i Tersløse. Hun kan hjælpe med vægttab, bedre sundhed og mange andre udfordringer.

Selv om mange gerne vil opnå et vægttab, er det faktisk hverken kostplaner eller vægte tilstede i kliniklokalet på Holbergvej 52 i Tersløse hos Majaisabel.dk.

Kvinden bag er den 33-årige Maja Isabel Fosgerau, som stammer fra Dianalund. Hun er oprindeligt uddannet pædagog, men har ikke følt sig 100% hjemme i rollen, så hun har de seneste fire år uddannet sig som, først kostvejleder og slankekonsulent med speciale i børn og overvægt, men også taget en uddannelse som vanecoach hos Morten Elsøe, ernæringsnørd med adfærdspsykologi som tilgang og ofte brugt ekspert af flere medier.

- Jeg bruger den kostfaglige baggrund som fundament og viden, men det er i arbejdet med vanerne, at vi opnår de bedste resultater, siger Maja Isabel Fosgerau.

Maja Isabel Fosgerau har indrettet sig lyst og venligt i en tilbygning til hjemmet på Holbergvej 52 i Tersløse.

Hun pointerer, at det er vigtigt at være nysgerrige på, hvad det er man vil opnå.

- Vi skal finde ud af, hvad målet er. Nogle vil gerne opnå en bedre sundhed og her kan problematikkerne være motion, selvværd, sociale udfordringer eller noget helt andet. På slankedelen ser vi på vaner og prøver at finde ud af, hvad det er man vil opnå med et vægttab. Og det handler om at finde den metode, der passer til den enkelte, fortæller Maja Isabel Fosgerau.

Ingen vægte og ingen kostplaner

Som udgangspunkt har Maja Isabel Fosgerau ikke en vægt i sin klinik, og hun bruger ikke kostplaner.

- Men skulle der være nogen, hvor netop det er en vej at gå, så gør vi det. Men som vanecoach er det helt andre ting, jeg skubber til. For eksempel undersøger vi, hvilke følelser, vi spiser på og vi tager en vane af gangen og kigger på, hvad den gør og hvordan vi ændrer den, forklarer Maja Isabel Fosgerau.

Mange har prøvet at gå på en streng slankekur og tabe en masse kilo, men tager dem på igen, når man skal til at spise almindeligt igen.

- Det er derfor, vi kigger på vanerne og har hele det kostfaglige med som baggrundsviden, siger Maja Isabel Fosgerau.

På grund af coronasituationen kommer de første forløb til at foregå online, men Maje Isabel Fosgerau glæder sig til at byde klienterne velkomne i sin nyindrettet klinik.

Online i coronatider Efter flere år i København flyttede hun med sin mand og deres søn tilbage til Dianalund i 2018. Nu har Maja Isabel Fosgerau netop har afsluttet sin barsel med datteren, der er et år.

Hun fik sit CVR nummer 1. januar i år og har to forskellige linier i sin klinik. Den ene er individueller forløb med vægttab og ændring af vaner og et andet forløb, der har fokus på forældre, der gerne vil forebygge eller have hjælp til børn med fedme/madstress.

- Som det ser ud lige nu kommer de første forløb til at foregå online på grund af coronarestiktionerne, men så snart det er forsvarligt at mødes i gen, glæder jeg mig til at kunne tage imod klienter her i mit behandlerlokale, som er indrettet i forbindelse med vores hjem, slutter Maja Isabel Fosgerau.