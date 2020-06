Gørlev Turistforening har fået tilladelse til at sælge sorte sild som take away otte lørdage på Bytorvet i Gørlev, men torvedag bliver der ikke noget af. Billedet er fra et tidligere år. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ingen torvedage, men sorte sild som take away

12. juni 2020

I sidste uge troede folkene bag torvedagene i Gørlev på, at man ville kunne gennemføre torvedage, dog i en amputeret udgave.

Forrest i arbejdet med at få torvedagene på benene står Gørlev Turistforening, der hele tiden har tænkt, at man ville sælge de klassiske sorte sild som take away.

- Derfor søgte vi Kalundborg Kommune om tilladelse til dette og den gik igennem uden problemer. Herefter søgte vi politiet om tilladelse, og nu er svaret kommet, fortæller Erik Andersen fra Gørlev Turistforening.

Tilladelsen er givet med visse restriktioner, så som afstand, hygiejne og ikke mere end 50 personer på Bytorvet af gangen.

- Det kan vi godt håndtere, så vi går i gang allerede på lørdag den 20. juni, men det bliver kun os fra Gørlev Turistforening, der kommer til at stå og sælge sorte sild på pladsen. Torvedagene i den udformning, som vi troede, vi kunne gennemføre i sidste uge, kan ikke lade sig gøre, derfor er de aflyst, siger Erik Andersen.

Der bliver ingen borde og stole, kun mulighed for take away.

Holder døren åben Handels- og erhvervsforeningen for Gørlev og Omegn, Gørlev Turistforening, Musikcafeen og GIF´s Forældreforening, som er foreningerne bag torvedagene, har været i dialog og man er enige om aflysningen af torvedagene som helhed.

- Men vi kigger på, om situationen ændre sig i løbet af sommeren, og dukker der en mulighed for at afvikle et arrangement, så vil vi forsøge at gøre det, siger Charlotte Nielsen, Bibis Hairdesign, som er med i torvedagsgruppen.