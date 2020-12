Ingen jul uden keramisk nyskabelse

I det, der engang var et gammelt snedkerværksted i Hedeboryde, flyttede pottemager Mogens Kræmer for mange år siden ind med sine drejeskiver og sit keramik. Kopper, fade, tallerkner, kander, vaser og alt det, der nu engang hører med til en pottemagers produktion.

Den fik et rundt udtryk og et par fine øre og det ansporede til, at kunderne troede det var en fisk.