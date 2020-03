Indsamling udskudt, det samme gælder auktionen

- Men det er ikke aktuelt lige nu, for vi har netop fået besked om, at man vil udsætte landsindsamlingen. Det betyder, at der skal findes en ny dato for landsindsamlingen, fortæller Thor Nielsen. Han kan endvidere oplyse, at den planlagte auktion lørdag den 28. marts i Dianalund Centret, hvor butikkerne i Dianalund har doneret fine gaver, ligeledes er udskudt.