Indkøbscenter stod uden afklaring her til morgen

Statsministerens udmelding tirsdag aften om lukning af indkøbscentre - bortset fra fødevarebutikker og apoteker - er nemlig ikke helt klar i forhold til Dianalund Centret, der godt nok er overdækket, men har åbent til fri luft ved udgangene. Centerforeningen tog derfor onsdag morgen kontakt til Sorø Kommune, der nu forsøger at finde frem til et klart svar: Skal centrets butikker lukke eller ej?

Forvirringen bliver ikke mindre af, at enkelte butikker har besluttet at holde lukket under alle omstændigheder. Det gælder for eksempel butik Gelinde.