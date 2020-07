Hvad skal vi lave?

Sommerferien står for døren og det betyder masser af timer, man kan bruge til alt muligt. Holder man ferien hjemme i baghaven, er der masser af muligheder for at bruge de lokale faciliteter. For eksempel på det store anlæg, Dianalund sidste år kunne indvie. På Banen hedder området, som ligger ved siden dag Dianalund Centret og Borgerhuset.