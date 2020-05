Hvad lavede folk i Dianalund, dengang Jesus gik rundt og snakkede med toldere og synder?

- Udgangspunktet har været Historiekanonen, der blev vedtaget af Folketinget i 2006, og vi har spurgt os selv hvordan de enkelte punkter i denne påvirkede os i Dianalund og nærmeste omegn. Vi har dog også medtaget andre relevante punkter, for eksempel korset ved Conradineslyst, udvandrere, Kongemosekulturen og andre emner, der har betydning for Sorø Kommunes nordvestkvarter, fortæller arkivlever Jørgen Mogensen.

Man kan se, at Christian 4. har ejet et gadehus i Sobjerg, at Københavns bombardement medførte genhusning af en københavnerfamilie på Tersløsegård, der havde en vild dreng. Man kan se, hvad man spiste under 2. Verdenskrig, og hvordan man i Dianalund oplevede 29. august 1943. etc.