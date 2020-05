Husk forarbejdet, når du maler

Det er forår, solen skinner, pinser ligger lige for og der er et par fridage, man sagtens kunne bruge på at male sit træværk. Hos Flügger på Hovedgaden i Høng har man i uge 22 et rigtig godt tilbud til alle, der har brug for at male. Der er nemlig 30% på alt i hele butikken.