Husk at bestille i god tid

Mors Dag er på trapperne, for søndag den 10. maj fejres mødre over hele landet, og det sker som ofte med en buket blomster.

Hos Lynghuset i Gørlev her Charlotte Haue Hansen i fuld gang med at forberede sig på den store dag, men hun har en opfordring:

- Husk at bestille i forvejen og senest torsdag den 7. maj, så kan vi nå at binde buketterne til afhentning eller til udbringning, siger Charlotte Haue Hansen.

I Lynghuset finder man også en lang række andre gaveartikler, som mor vil blive glad for. For eksempel vin, chokolade, lækkerier og andet.

Lynghuset har været lukket for kunder i selve butikslokalet på grund af corona-krisen, men nu er man i gang i butikken og folk kan igen komme ind og handle, men efter coronareglerne med afstand og afspritning.