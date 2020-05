Se billedserie Butikkerne i Høng Centret glæder sig over, de nu igen må holde åbent. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Hurra, vi har åbent igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hurra, vi har åbent igen

Ugebladet Vestsjælland - 16. maj 2020 kl. 13:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag den 11, maj kunne butikkerne i Høng Centret endelig slå dørene op og sætte gadevarerne ud. Altså de butikker, der havde været ramt af nedlukningen af Danmark.

Begejstringen var til at tage og føle på dagen efter, hvor også parkeringspladsen foran centret vidnede om øget aktivitet.

- Det er skønt at være tilbage. Det er vi virkelige glade for, sagde Birgit Petersen fra Trine.

Hun og personalet havde en god åbning af butikken, hvor mange kunder, udstyret med afstand og håndsprit, endelig kunne gøre deres indkøb.

- Vi havde en fantastisk åbning og vi glæder os over, kunderne er tilbage, siger Birgit Petersen.

Fysisk handel er bedre end nethandel

I Mega er Alessandra Wölm tilbage efter syv uger hjemme. Hun og personalet i Mega er glade for igen at kunne hilse på kunderne og få en snak.

- Det er bare noget andet at handle fysisk og ikke på nettet. Vi kan jo se, nethandlen er øget under nedlukningen, for eksempel på legetøj, men jeg vil da lige slå et slag for, at vi har en stor legetøjsafdeling her i Mega, hvor dui kan gå og kigge og se og føle på varerne. Det er bare en helt anden oplevelse, siger Alessandra Wölm.

Ros fra politiet

Hos Sportigan er Dan Plambech også meget tilfreds med genåbningen.

- Det er dejligt at møde folk igen. Og kunderne er virkelige gode til det med at holde afstand. Politiet har været forbi et par dage i træk og de roser os meget her i Høng Centret. Vi overholder alle regler og sundhedsretningslinier, siger Dan Plambech.

Hos Tomas Guldsmed er Tomas Lippert glad for at være tilbage.

- Den første uge hjemme var ok, men jeg har da gået og været meget utålmodig efter at komme tilbage i butikken, afslører Tomas Lippert.

I Kop og Kande er der plexiglas ved disken og blå standere på gulvet, som anviser afstand.

Katrine Bergmann er glad for at være bag disken igen, for selv om der er en netbutik tilknyttet Kop og Kanden i Høng, er den personlige kontakt det vigtigste.

- Det er så dejligt at være her igen, siger hun.

Også hos Elin Pedersen i Centerkiosken er humøret også højt. Her er der to på arbejde af gangen og glæden ved at være tilbage, er ikke til at tage fejl af.

- Det er skønt, vi har åbent igen, slår Elin Pedersen fast.