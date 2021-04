Hurra, nu må vi åbne igen

Med afspritning, god afstand og mundbind, samt begrænset antal personer i butikkerne, er det nu igen muligt at handle i alle forretningerne og det er centerforeningsformand, Charlotte Hjerpsted rigtig glad for. Så glad, at hun og centret på genåbningsdagen havde bestilt byens flagalle, et smukt syn på en kold aprildag med høj himmel.