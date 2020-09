Se billedserie Alfa - den nye hund på Stengaard og hos Anette - er en formel 1 labrador. Alfa skal trænes som special søg hund og skal til konkurrence i lydighed, rally og færdighedsprøver. Og han er ofte med hos træningshold, hvor han viser, hvad han kan. Fotos: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Hundenes paradis på Stengaarden

Ugebladet Vestsjælland - 14. september 2020 kl. 08:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stengaardens Hundecenter på Nøragervej 3 er et paradis for hunde. Her er alt hvad et hundehjerte kan begære af kærlig omsorg, god mad, fine faciliteter med egen træningsbane og massageklinik. Og skulle ens mennesker finde på at tage flere dage afsted, hvor man ikke må komme med, så er overnatning også en mulighed.

Det er Anette Bach Vinter, der står bag Stengaardens Hundecenter - som ejer og driver stedet i det daglige. Hun har årtiers erfaring i hunde - fra hun som helt ung fik fritidsjob på en kennel til i dag, hvor hun driver Stengaardens Hundecenter med mange aktiviteter. Hun har været hundetræner i forskellige foreninger, er uddannet adfærdsrådgiver, hundeinstruktør, hundemassør samt klikker- og rally instruktør og har været ansat på flere dyreklinikker.

Anette fik øje på Stengaarden allerede i 2014, da hun og hendes mand cyklede forbi - men først i 2016, da stedet blev sat til salg igen, slog de til og fik etableret sig på stedet.

Den trelængede gård ligger på landet men er centralt placeret i det vestsjællandske med små 20 km til Slagelse og et kvarters tid fra Holbæk-motorvejen og Vest-motorvejen. Nørager Gods er nabo Nørager Skov ligger kun meter fra Stengaarden.

På gården er der god plads til de mange aktiviteter - og lige nu går Anette og venter utålmodigt på endelig byggetilladelse til færdigindretning af en mere end 70 kvadratmeter stor feriebolig i den ene længe. Egen indgang, masser af plads og stor terrasse lige ud til gården udendørs træningsområde på 5.000 kvadratmeter - det ideelle sted for hundefamilies ferieophold.

Byggetilladelsen blev søgt for måneder siden, og Anette håber den kommer snart, så hun kan sige velkommen til de første gæster til nytår.

Mange hundeejere flytter væk fra nytårslarmen netop i nyårsdagene - og det vil være en god premierer for Stengaardens feriebolig.

Men ellers gælder det de mange træningshold Anette har i gang - p.t. fire hold i Gørlev og fem på Stengaarden. Holdstørrelserne er naturligvis indpasset efter Corona-restriktionerne, så de er ikke så store.

Det giver mere rum for træningen for den enkelte - og den handler ikke mindst om at undervises mennesket bag hunden. For det er ham eller hende, der skal gives redskaberne til det bedst mulige samarbejde med hunden, baseret på tillid og respekt, understeger Anette.

- Træningen er baseret på positiv forstærkning, d.v.s. vi belønner for ønsket adfærd og så vidt muligt ignorerer vi uønsket adfærd. Vi bruger som regel kun lokning med godbidder de første 3-4 gange i et træningspas. Derefter bruger vi krops- og håndsignaler for til sidst at kunne sætte et lydsignal på øvelsen. Selvfølgelig stadigvæk med belønninger. Hunden skal gerne selv komme frem til løsningen uden vi lokker med godbidder hele tiden, uddyber hun.

Det er efterhånden mange år siden Anette trænede sine »første« hunde/mennesker i Gørlev - i dag oplever hun til sine glæde, at de kommer igen med deres nye hunde. Men kursusdeltagerne kommer fra hele området - Dianalund, Gørlev, Høng, Jyderup, Kalundborg, Reersø, Ruds Vedby, Slagelse og Store Fuglede, eksempelvis.

