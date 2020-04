Du kan stadig hoppe rundt i træerne på Go Bounce og i Go High på Kragerup Gods. Foto: Kragerup Gods

Hoptimisme på Godset

På Kragerup Gods er mange medarbejdere sendt hjem, men der er stadig optimisme og højt til loftet, samt masser af plads til at holde afstand.

Der er gæster i aktivitetsparken, som trænger til frisk luft sjov motion og derfor har godset også masser af oplevelser at byde på i naturen.

Man kan også få 'Arbejdsro på Godset,' og skifte sin hjemmearbejdsplads ud med et 'room with a view' med kaffe og frisk luft i pauserne.

Så er det jo oplagt at tilbyde 'corona-get-away' ophold i weekenden, hvor gæsterne nyde takeaway-menu fra Restaurant Blixen på og nyde vores smukke natur og/eller være aktive som de har lyst til.

Den just overståede påske med smukt vejr viste også, at danskerne i den grad trænger til at komme ud, væk fra byerne og ud, hvor man og stadig kan lave fysiske aktiviteter sammen...med afstand.