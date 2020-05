Kurt L. Frederiksen, Reersø, har skrevet en bog om Holger Drachmann, en biografi med fokus på de mange kvinder i hans liv, men også med fokus på Drachmanns eminente digte. Foto: Charlotte Koefoed

Holger Drachmann er også aktuel i dag

Ugebladet Vestsjælland - 08. maj 2020

Alle kender Midsommervisen og synger den til sankthans med bålet blussende mod ansigtet. Men kender vi manden bag, Holger Drachmann?

Kurt L. Frederiksen, Reersø, gør, for han har netop udgivet en bog om manden, der blev kaldt det største festblus i Norden, men som også var et nødblus.

- Holger Drachmann var en af frontfigurerne i Det Moderne Gennembrud, en litterær strømning, startet af Georg Brandes i 1870. Man gjorde oprør mod stort set alt. Et konservativt livssyn, en forstokket kønsmoral, kirken, ejerforholdet til produktionen, patriarkatet og meget mere. Holger Drachmann var en af dem, der virkelig levede det ud i sit eget liv, og bogen handler om hans liv, og ikke mindst hans kærlighedsliv. Han var en dygtig maler, men det var i hans digtning, han kunne bevæge folk, fortæller Kurt L. Frederiksen.

Alt kommer til at ændre sig Det Moderne Gennembrud har paraleller til 60´ernes ungdomsoprør, men hvordan ser det ud i forhold til vores samtid i dag?

- I dag står vi overfor nogle helt andre udfordringer og nu, med coronakrisen, er fremtiden endnu mere usikker. Men én ting er helt sikker. Alt kommer til at ændre sig. Vi står overfor klimakriser, flygtningekriser og nu, et økonomisk eftersmæk på grund af corona, så vi kommer til at skulle ændre vores måde at tænke på. Gamle normer må falde til fordel for nye, nøjagtig som det var i Det Moderne Gennembrud, siger Kurt L. Frederiksen.

Han peger på, at vi bliver nødt til at gøre op med vanetænkning og ser for eksempel græsrødder indenfor klimaet, som fremtidens oprører på linje Holger Drachmann.

- Holger Drachmann levede efter at opnå den størst mulige frihed og kærlighed. Han var med til at gnave rødderne over, han levede sit liv i en søgen efter de idealer, han troede på. Og han brugte sine digte som dåseåbner til folks sind. Han levede sit liv fuldt ud på godt og ondt. Mange unge i dag er bange for at træde ved siden af og gå efter det, de brænder for. De ledes af det fornuftige. Jeg synes, vi trænger til at møde Drachmann igen, læse hans eminente digte og opdage hans verden, siger Kurt L. Frederiksen.

Mellem to poler I 1883 havde Holger Drachmann et opgør med Georg Brandes. De blev uvenner og Holger Drachmann vendte for en stund Det Moderne Gennembrud ryggen.

- Holger Drachmann var et menneske, der svingede en del. Han følte sig ikke helt hjemme, hverken i den konservative verden eller i revolutionen, de to modpoler. Holger Drachmann var et følsomt menneske, der første og fremmest ønskede at gå egne veje og forfølge sine egne drømme. Derfor brød han en overgang med Brandes. Hans største ønske var at være folkets digter. Og det blev han, siger Kurt L. Frederiksen.

I bogen, der slet og ret hedder Holger Drachmann, starter Kurt L. Frederiksen med Drachmanns begravelse, som var en folkefest.

Bogen er en biografi, der har fokus på især kvinderne i Holger Drachmanns liv, men også på hans digte og sprog, der vækkede samtiden.

Fire år har bogen været undervejs og den blev udgivet på Gyldendal den 27. april. Bogen kan købes i boghandlere eller på nettet.

Holger Drachmann levede fra 1846 til 1908 og er begravet i Skagen. Gravkammeret ligger på Grenen og er tegner af kunstnervennen P. S. Krøyer.