Hold dit møde eller din fest på Strids Mølle

Bageriet, restauranten og gårdbutikken har fået fodfæste og nu er det tid til at gå i gang med at promovere næste fase af Strids Mølle.

- Vi har renoveret førstesalen, som tidligere var det gamle kornloft. Her er der nu mulighed for at leje lokalerne til både privatfester af forskellig art, men også for virksomheder og erhverv at holder møder, foredrag, kurser eller noget helt fjerde, fortæller Nina Presskorn-Thygesen, der er arrangementskoordinator på Strids Mølle.