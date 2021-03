Fra venstre er det Susan Jespersen, Kirsten Andersen, Eigil Pedersen og Tina Juhl. På den anden side af gaden er Michael Pedersen i fuld gang med at plante blomsterkrukkerne til. Foto: Charlotte Koefoed

Hold-Gørlev-ren og pæn-team er på gaden

For et par uger siden efterlyste Gørlev Erhvervsforening frivillige, der havde lyst til at holde bymidten ren og pæn. Onsdag gik de frivillige i gang.