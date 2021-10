Hør om 10.000 års epidemihistorie

COVID-19 er i dag et fænomen, som vi alle er bekendt med, og som præger hele verdens tilstand og fremtid. For langt de fleste af den moderne verdens indbyggere var det første gang, at vi så effekten af en verdensomspændende epidemi med den angst og destruktion, som følger i slipstrømmen. I et historisk perspektiv var den til gengæld forventelig. Frygten for epidemierne er nemlig ældgammel, og det er helt uden sammenligning sygdomme - og ikke krige - der udgør verdenshistoriens største dræber. Adskillige gange har epidemier ændret historiens gang og været afgørende for, om imperier bestod eller bukkede under, ligesom de har givet nye muligheder for de overlevende.