Se billedserie Niels Erik Danielsen, kommunalpolitiker og medlem af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune for Enhedslisten, samt formand for Høng Lokalråd, har fået mange gode tip om steder, der trænger til at blive frisket på i Høng og omegn. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Høng trænger til at blive frisket op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Høng trænger til at blive frisket op

Ugebladet Vestsjælland - 06. juni 2020 kl. 12:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byforskønnelse: Et opslag på 4270 Høngs facebookgruppe gav ikke mindre end 174 kommentarer til kommunale forbedringer.

Borgerne i Høng bekymrer sig om deres by. Det vidner et opslag på Facebook i bygruppen 4270 Høng om, da Niels Erik Danielsen, EL, forleden efterlyste gode forslag til en drøftelse i Kalundborg Kommunes økonomiudvalg om COVID-19 hjælpepakker.

174 kommentarer kom der nemlig, mest om veje og dårlige fortove, men også om lys og renovering af stier, samt forbedringer af kommunens ejendomme.

- Vi har nu samlet alle forslagene i fem grupper omhandlende asfaltreparationer, hastighedsdæmpning, lys, skolevej og kommunens institutioner med mere. Forslagene er sendt videre til kommunen, hvor nogle af forslagene vil indgå i trafiksikkerhedslisten, fortæller Niels Erik Danielsen.

Han kan også fortælle, at der allerede nu ligger 200.000 kroner, som blev bevilliget tilbage i februar, øremærket til Hovedgaden i Høng, ligesom der på det seneste økonomiudvalgsmøde blev afsat penge til asfaltering i byerne i Kalundborg kommune, penge der kommer fra COVID-19 hjælpepakkerne.

Videre til Høng Lokalråd Forslagene kommer videre til Høng Lokalråd, som vil holde øje med det videre arbejde. Her er Niels Erik Danielsen formand.

- Det er selvfølgelig noget, vi skal have kigget på og sikre os, at kommunen arbejder videre med nogle af forslagene, siger han.

Han opfordrer også byens borgere til at bruge Kalundborg Kommunes hjemmeside, hvor man kan give et praj, hvis der veje, fortove eller andet, der trænger til at blive repareret.

Med hensyn til lys kan man, også på kommunens hjemmeside, finde et link til firmaet Verdo som sørger for reparation af gadelys.

Desuden vil man kigge på et forsalg, som tidligere er blevet stillet, nemlig om en fodgængerovergang over Slagelsevej til Høng Centret.

Hullede og lappede veje og fortove

Blandt de 174 kommentarer, som facebookopslaget genererede, går et par igen flere gange og det er især de hullede og bomlede veje og fortove, der er i Høng.



Fortovene på Odinsvej er lappede og bumlede.



En hurtig tur rundt i Høng via Centervej, Odinsvej og Hovedgaden/Slagelsevej med et kamera taler sit eget tydelige sprog.

Især Odinsvejs fortove er en sørgelig affære. De er lappede og hullede mange steder.

Nogle af kommentarene på facebook lød således:

- Borrevej i Høng skriger på at blive asfalteret. - Dortheavej i Høng har aldrig fået lagt slidlag på, der er konstant huller i vejen. - Forskøn Høngs hovedgade, den ligner noget fra en gyserfilm. - Der køres alt for stærkt på Kulbyvej, bump, chikaner eller andet. - Fartnedsættelse på Sæbyvej. - Møllevej er et kaos af parkeret biler. - Børnehaven Gården trænger til en renovering, samt beskæring af træer og alm. vedligehold af tagrender, tegl. - Bade- og toiletfaciliteterne i Hønghallen trænger til renovering. Man forstår godt, det er svært at få eleverne i bad efter idræt, med de faciliteter der er.

De mange kommentarer vidner om et stort engagement og Niels Erik Danielsen tager det som et klart udtryk for, at folk kerer sig om deres by.