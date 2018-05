Christian Kronow skiftede for et år siden de 70 trange kvadratmeter på Vesterbro i København ud med frisk luft og højt til loftet. Nu bor han med konen Kira og deres lille datter Hannah på en idyllisk ejendom på Tunbjerg ved Kærby. Her har de et par hektar med egen lille sø og plads til får, geder og fritgående høns. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Høng-forfatter signerer bøger

Ugebladet Vestsjælland - 03. maj 2018

Kærby/Høng: Til daglig er 30-årige Christian Kronow gymnasielærer på Høng Gymnasium, hvor han underviser i dansk og mediefag, men lige om lidt kan han tilføje endnu en titel på visitkortet.

Forleden sprang han nemlig ud som forfatter, da hans første roman, Blodets Bånd, udkom på forlaget Mellemgaard. Bogen er en fantasy-fortælling med strejf af mytologisk horror, som tager fat i de danske myter om helte og sagnfigurer. Bogen formidler eksempelvis Beowulf-kvadet og ridderfortællingerne om Holger Danske på en mere tilgængelig måde.

- Jeg formidler de gamle fortællinger til et fantasy-­interesseret publikum og gør det lidt mere farverigt. Efter min mening er vores danske litteraturarv helt vild, og tanken er, at man skal kunne læse bogen og få en større forståelse for de store tekster og heltekvad, siger Christian Kronow.

Morderisk magiker

Fortællingen tager udspring i vores egen kendte nutidsverden, hvor den 13-årige dreng Saxo er skoletræt og bor med sin far. Saxo har aldrig kendt sin mor, og han har altid fået at vide, at hun døde, da han blev født.

Det viser sig imidlertid, at Saxos mor var blodmagiker i et parallelt univers, hvor hun havde evnerne til at vække figurerne fra de gamle sagn til live og holde den parallelle verden fri fra monstre. Nu holdes Saxo skjult i vores verden for at skåne ham fra den onde og frygtindgydende magiker Brage, der har til hensigt at lægge verden øde ved at vække historiens værste monstre, De Blodbundne.

Selvom det kan koste ham livet, er Saxo nødt til at træde i karakter og forsøge at stoppe den onde Brage, som eller vil indhylle verden i kaos.

- Mit sigte er at få folk til at få øjnene op for de gamle myter, siger Christian Kronow, der i øvrigt signerer sin nye bog 12. maj fra klokken 11 til 13 i Høng Centret.