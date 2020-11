Høng begynder at ligne en rigtig juleby

Et lys i mørket, kan man sige. Borgerne i Høng og omegn har nemlig taget HHHIF, Høng Erhvervsforenings opfordring og konkurrence til sig om at julelyspynte husene og sætte spot på julen i 2020, som mildest sagt har haft sine udfordringer med COVID-19 og alt den virus har medført.

Ugebladet var forleden rundt i byen og omegnen for at fotografere nogle af husene, og billederne kan man blandt andet se på vores hjemmeside.

Der er i virkeligheden to konkurrencer. En for husejerne, der skal pynte op. Den husejer, der får flest stemmer for sit julepyntede hus, får nemlig 3000 kroner i præmie, mens der er 2000 kroner til andenpladsen og 1000 kroner til tredjepladsen.

Send julehuset ind

Støder man på sin vej gennem Høng i aftenmørket på et fint hus, som man synes fortjener et billede, er man velkommen til at sende sit billede på hong.red@sn.dk, så tilføjer vi det artiklen på hjemmesiden. Alle er velkomne til at sende billeder ind, også de, der julepynter.