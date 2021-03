Kristian Olsen åbner for sin anden sæson med et navneskifte fra Vejs Havecenter til Høng Planteskole. Foto: Charlotte Koefoed

Høng Planteskole har slået dørene op

Allerede sidste år var Kristian Olsen begyndt at tale om at ændre navn fra Vejs Havecenter til Høng Planteskole.

- Der er flere grunde til, jeg ville skifte navn. For det første ville jeg meget gerne have, at Høng skulle indgå i navnet. På samme måde har jeg det med planteskole, for vi er faktisk en planteskole, forklarer Kristian Olsen.