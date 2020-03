Høng Centret følger reglerne

Da statsminister Mette Frederiksen tirsdag den 17. marts klokken 19 tonede frem på skærmen og fortalte befolkningen om de nye stramninger i kampen mod spredningen af coronavirus, betød det for en masse selvstændige, at de ikke længere kunne holde deres butikker åbne i centre og shoppingarkader. Det tog Høng Centret lynhurtigt konsekvensen af og det betyder, at der er lukket og slukket i centret, bortset fra fødevarebutikker og apoteket.

Mange butikker har sat skilte på døren med forklaringer på lukningen. For eksempel hos Kop og Kande, men her har man mulighed for at ringe og bestille varer, hvis man har behov for det. Kop og Kande tilbyder levering og mobile pay og det samme gør sig gældende for andre butikker, for eksempel Blomsterværkstedet.