Mads Mellergaard Baldersø og Jeannette Willers - her foran Bedemand Willers forretning på Hovedgaden i Høng - har indledt et nyt og for branchen anderledes samarbejde. Foto: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Hjælp til at løse familieære konflikter ved dødsfald

Ugebladet Vestsjælland - 18. november 2020 kl. 14:20

- Jeg har jo oplevet mange gange, at det giver problemer i familien, når en begravelse eller bisættelse skal finde sted. Ikke alle kan komme ud af det med alle. Og det viser sig ikke sjældent, at konflikterne har rod langt tilbage, men betyder, at man har vanskeligt ved at få gennemført begravelsen, som man ønsker.

Det fortæller Jeannette Willers, indehaver af Bedemand Willers i Høng. Hun har en professionel fortid i blandt andet psykiatrien og har måske derfor en særlig sans for at se sådanne konflikter - konflikter, der ofte er en reel hæmsko for, at den eller de efterladte kan få gennemført begravelsen på en for alle parter værdig måde. Og måske konflikter, der kan løses inden de får lov at til vokse sig »uoverskuelige«.

Det er baggrunden for, at hun har indledt et unikt samarbejde med seniorkonsulent Mads Mellergaard Baldersø, der med årtiers erfaring i konflikthåndtering og konfliktløsning kan hjælpe efterladte til at finde en løsning.

- Det viser sig heldigvis flere gange, at gamle konflikter kan løses, hvis vi giver professionel hjælp til at få det gjort. Og så er »alt godt« Men det kan også være tilfældet, at vi om ikke løser den gamle konflikt, så får hjulpet de efterladte til at få løst den akutte krise og den familiære begivenhed, som en begravelse er, kan blive gennemført som ønsket, fortæller han.

Han - og Jeannette Willers, understreger, at der ikke er økonomi mellem ham og Bedemand Willers og at han, naturligvis som hun, har en tavshedspligt og et krav om fortrolighed, som altid overholdes i samråd med de efterladte.

Det nye samarbejde skal fungerer på den måde, at Jeannette Willers - når hun finder anledning til det - som en del af sin hjælp til de efterladte - kan nævne muligheden for at få hjælp til at løse konflikter. Hvis de efterladte måtte ønske det, er det dem selv, der tager kontakt til Mads Mellergaard eller han til dem, om ønsket.

Konflikter kan have mange klangbunde - og her, når der er tale om dødsfald i familien og gamle stridigheder blusser op, er der typisk tale om terapeutiske konflikter. De findes i mange former, men de kan løses, slutter Mads Mellergaard og tilføjer: De juridiske må andre fagfolk tage sig, af.

hup