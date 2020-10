Se billedserie Bent Hansen bor ved Gørlev Sø og har i mange år passet området. Nu er et større projekt med naturlegeplads, shelters, krible-krablebro, sti og trædæk og multtoilet på vej. Foto: Charlotte Koefoed

Historien om Gørlev Sø

I fordums tid lå der en sø ved Gørlev og et stort vådområde, som ikke kunne anvendes til landbrugsjord. I årene mellem 1842 og 1899 blev området inddæmmet og det betød, at et stort område nu blev landbrugsjord, men Gørlev Sø var stadig Gørlev Sø.

Men på et tidspunkt blev søen fyldt op og det skete, da man i 1950´erne anlagde hovedvejen til Kalundborg.

- Man fyldte ganske enkelt søen op og så var der ingen sø i mange år. I begyndelse af 1990´erne, hvor der var stor arbejdsløshed, fik Gørlev Kommune den ide at grave søen fri igen og lade de langtidsledige passe det rekreative område, som kommunen gerne ville give til byens borgere, fortæller Bent Hansen, der siden 1981 har boet på Gørlev Mose 25 med skøn udsigt til søen.

Det gik sådan, at man fik gravet søen op i 1993 og den blev indviet, men de langtidsledige, der skulle står for vedligeholdelsen, var alle kommet i arbejde i 1994, så Bent Hansen og hans nabo gik til kommunen og fik lov til at slå græsset rundt om søen og holde området frit, så man kunne færdes rundt om søen og nyde det gode fiskevand, fuglelivet og det smukke område. Det har har gjort siden 1996.

- I forbindelse med genetableringen af søen blev der også bygget en bro over Helsinge Å for enden af Rørmosevej, så byens borgere havde nem adgang til søen. Her blev for nyligt også etableret en hundeskov og det er derfor i det område, man vil placere det multtoilet, der er planer om i sø-projektet fra Få det Fikset-puljen, forklarer Bent Hansen.

Han er med i aktionsgruppen i Få det Fikset-puljen, som har været med til af definerer projekterne.