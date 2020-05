Se billedserie H.I. Schou, Dr. Sells afterfølger, fik bygget et nyt hus til sig selv og familien. Fotos: Lokal Historisk Arkiv

Historien om Dr. Sells Vej nr. 26

Overlægeboligen var Dianalunds eneste rigmandsvilla. Nu er den indrettet til fire lejligheder, to på 103 og 110 m2 i stueetagen og to på henholdsvis 54 og 56 m2 på første sal.

Men hvorfor blev der bygget en rigmandsvilla her, og hvorfor er den nu indrettet til fire lejligheder? Det gør lokalhistoriker Jørgen Mogensen rede for i det følgende.

Grundlæggeren af Filadelfia, Adolph Sell, døde pludselig midt i sin gerning den 19. november 1921, 70 år gammel. Bestyrelsen handlede hurtigt og allerede 5. januar 1922 var hans efterfølger H.I. Schou ansat.

De første år boede Schou i det hus, dr. Sell havde beboet. Huset var oprindelig bygget som et aftægtshus og var meget lille, selvom dr. Sell havde fået bygget en havestue til.

H.I Skou har sagt, at der ikke var noget privatliv i dette lille hus, der også indeholdt Filadelfias administration. Filadelfia havde på den tid 500 patienter og måske 100 medarbejdere. Så det var ikke lidt, der skulle foregå i dr. Sells beskedne hus.

H.I. Schou fik derfor bygget et hus til sig selv og sin familie, et hus, der svarede til hans status som leder af en stor institution. Filadelfia havde et smalt stykke jord liggende overfor vejen til Niløse, og her skulle villaen ligge.

Lokal arkitekt Opgaven blev overdraget til den unge arkitekt Vilhelm Lauritzen. Vilhelm Lauritzen var født i Slagelse i 1894 og blev selvstændig arkitekt i 1922. Han fik opgaven i Dianalund i 1926, så det var en af hans første opgaver. Siden byggede han Terminalen i Kastrup Lufthavn, den der i 1999 blev flyttet godt tre km, da den var blevet for lille, men man ville ikke rive den ned. Han byggede også Daells Varehus, Vega, Radiohuset og mange andre bygninger. Hans firma eksisterer endnu og hedder Vilhelm Lauritzen a/s. Det ligger i Nordhavnen i København og har 150 arkitekter ansat.

Symetrisk, stram opbygning Den unge Lauritzen skilte sig fra opgaven med overlægeboligen med bravur. Han lagde bygningen på det højeste sted, gjorde den strengt symmetrisk og »alvorlig« set fra nord.

Set fra syd, hvor grunden viede sig ud, var den smilende og imødekommende. Det var den private del. Besøgende, der kom ad alleen fra Dr. Sells vej så den alvorlige og saglige side. Sådan som det sig bør, når man skal besøge en mand, der leder en stor virksomhed.

Symmetrien opnåede Lauritzen ved at placere domestik-fløjen overfor garagen i to ens enetages bygninger. Hoveddøren lå lige i symmetriaksen.

H.I. Schous datter, Pia Kiørboe, der er født i 1925, har fortalt om sin opvækst der i huset i 1930'erne. Hun har givet en levende beskrivelse af indretningen dengang foruden af livet i Dianalund før Krigen. Bogen, hvor hun har fortalt om huset, hedder »Dengang de voksne bestemte«. Den udkom i 1997.

Schou boede i huset indtil 1951, hvor han gik på pension. Han døde i 1952.

Siden har Filadelfia ikke haft én overlæge, men flere, der varetog hver deres opgaver. Selvom overlægeboligen var beboet til begyndelsen af 1980'erne var det ikke længere overlægen der boede her, men tilfældige læger. Samtidig betød samfundsudviklingen, at det ikke længere var nødvendigt at bo i Dianalund, når man arbejdede på Filadelfia, men kunne blive boende i København, hvis man ønskede det.

Derfor blev mange af Filadelfias bygninger overflødige, således også overlægeboligen.

Plejehjemsassistentskole I 1982 oprettedes en plejehjemsassistentskole i fire bygninger tilhørende Filadelfia, bla. den gamle overlægebolig. Loven, som Plejehjemsassistentskolen byggede på, blev senere lavet om og en række uddannelser blev slået sammen til social- og sundhedsassistenter, de såkaldte sosu'er. Skolen tog derfor navneforandring til Social- og sundhedsskole i 1991. Skolen lå imidlertid for afsides i forhold til andre uddannelser, og lukkede efter nogle år, vistnok i 1997. Og bygningen stod herefter tom.

Hvad skulle man gøre ved den? Huset krævede en kraftig renovering alene for at leve op til nutidens krav om isolering. Der har været mange tanker om, hvad den kunne bruges til lige fra almindeligt beboelseshus til cafe og minihotel. Resultatet blev et salg til Dianalund Boligforening, der indrettede det til fire lejligheder, og dermed forsvandt Dianalunds eneste rigmandsvilla.

Jørgen Mogensen

Arkivleder