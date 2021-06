Jørgen Arnam-Olsen og Helge Carlsson var sidst i arbejdstøjet i hestemarkederegi i 2019. I år kommer hestene kun med én gang og det er til september. Det første marked i juli bliver kun med kræmmere. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Heste- og kræmmermarked uden heste

Ugebladet Vestsjælland - 10. juni 2021 kl. 14:52 Kontakt redaktionen

Sommer: Gørlevudvalget, der står bag Gørlev Hesteskue- og kræmmermarked, har beslutte at holde marked i både juli og september. Det første dog uden heste.

Af Charlotte Koefoed Gørlev: Sidste år måtte Gørlev Udvalget skyde en hvid pind efter de to heste- og kræmmermarkeder i Gørlev. Men i år er coronasituationen anderledes og man er i fuld gang med at planlægge årets to markeder, hvor det første bliver uden heste, mens man til september kommer til at holde hesteskue og kræmmermarked, som man plejer.

Uge 27 med kræmmere I dagene fra fredag den 9. juli til og med søndag den 11. juli vil den gamle sportsplads, Søparken, være fyldt med 80 kræmmere. Det er 40 færre end man plejer, men det er der en forklaring på.

- Vi bliver nødt til at gøre området lidt mindre end ellers, så vi kan overholde de gældende restriktioner. Vi må være 500 på hele pladsen af gangen og det inkluderer også alle de frivillige, som vi denne gang er omkring et dusin af, fortæller Helge Carlsson.

Kræmmere, tivoli og en ti´er i entre

For at sikre, at der ikke er flere personer på pladsen end tilladt, laver man ind- og udgang ved den gule toiletbygning og i stedet for at opkræve 10 kroner i parkeringsafgift, opkræver man dem i stedet for i entre, når man alligevel skal tælle og sluse folk ind og ud.

Til at hjælpe med den opgave, har Gørlev Sportsfiskerklub meldt sig under fanerne.

Der bliver som nævnt 80 kræmmere, Kim Larsen kommer som vanligt med sit tivoli og der bliver også salg af mad, men ikke noget restaurationetelt.

- Det bliver »stå-op-mad«, men der bliver mulighed for at få lidt at spise og drikke, siger Helge Carlsson.

Tak til Lotte Bing Poulsen

Gørlevudvalget består i dag af Jørgen Arnam-Olsen, Helge Carlsson, Lotte Carlsson og Annie Carlsson, mens Johnny Skouenby er ny. Han afløser Lotte Bing Poulsen.

- Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Lotte Bing Poulsen for den store indsats hun har gjort for hesteskuet i mange år. Det har primært været hendes opgave at stå for kontakten til hestefolket og det har hun gjort fantastisk, siger Helge Carlsson.

I hendes sted har man fået Johnny Skouenby med, som kommer til at stå for hesteskuet til september.

Pas godt på hinanden

Gørlevudvalget appellerer til, at gæsterne udviser forståelse for afstandskravet og i det hele taget udvise forsigtighed i forhold til corona. Der bliver ikke tjekket coronapas og der er heller ikke krav om mundbind, men husk at spritte af.

- Vi håber folk vil fordele deres besøg ud over hele dagen, så der ikke opstår kødannelser. Fredag har vi åbnet fra 14 til 18, lørdag fra 9 til 18 og søndag fra 9 til 15, slutter Helge Carlsson.

I uge 37 holdes hesteskuet og kræmmermarkedet, forhåbentlig, som det plejer.