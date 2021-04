Frederik Crone Rasmussen er butikschef i Fakta i Gørlev. Han er stolt over, at butikken er blevet kåret som årets butik og roser sit personale for indsatsen. Foto: Charlotte Koefoed

Her ligger årets Fakta-butik

- Vi er da vildt stolte over, at vores butik er blevet kåret som året butik. Vi er blevet bedømt på tre parameter, hvor den første er væksten i butikken, hvor vores salgskurve har været opadgående de seneste år. Så måler man på kundetilfredshed og ikke mindst på personalets trivsel. Og det er jeg rigtig glad for. Det betyder utrolig meget, at personalet trives. Deres arbejdsglæde smitter, mener butikschef Frederik Crone Rasmussen.