Henrik Strube har været i gang på den danske musikscene i mere end 40 år og er still going strong.

Henrik Strube til Reerslev

Det er Henrik Strube, som fredag den 11. juni klokken 19 kommer til Reerslev Forsamlingshus for at give koncert.

Henrik Strube har været i gang i over 40 år og engang var rockguitarist i »Røde Mor«. Siden skabte han sig en solokarriere som sanger, guitarist og sangskriver med sit eget Henrik Strube Band - et af tidens store navne.

Også sangen »En tid, et sted, et menneske«, som Henrik Strube forrige år indspillede i duet med sin gamle ven Mikael Wiehe, er blevet et hit ved de mange koncerter landet over.