Slagtermester Henrik Jørgensen glæder sig til på fredag, hvor kunderne bliver inviteret til et par timer med ekstra oplevelse i Dianalund Centret. Foto: Henrik Falch

Henrik Slagter bliver årets laugsmester

Ugebladet Vestsjælland - 07. oktober 2019 kl. 10:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver med slet skjult stolthed, at Henrik Jørgensen på fredag modtager diplomet som bevis for, at han er årets slagter i Københavns Slagtermesterlaug.

- I den anledning laver vi lidt mundgodt til folk i forretningen mellem 13 og 15, for at skabe lidt ekstra her i centret. Vi får besøg af den gamle slagterbil, en Ford T og så kommer der to personer fra slagterlauget, fortæller Henrik Jørgensen, som alle kender som Henrik Slagter.

I indstillingen til titlen lyder det, at han gør meget for sine elever og er med til at opretholde de gamle traditioner.

- Vi lever af, at vores kunder er tilfredse og af at give en god service, så kunderne får lige nøjagtigt det, de vil have. 95 procent af det, vi sælger her i butikken, er, noget vi selv har lavet helt fra bunden, forklarer han.

I de flere end 30 år, han har været i branchen er der sket en stor udvikling i det traditionsrige håndværk.

- Dengang jeg var i lære kunne mester gå ud i kølerummet og rive en bagfjerding af oksen uden at pudse den til, hvis kunden skulle have en god oksesteg. Det var store stege dengang, fordi konerne gik i køkkenet og selv pudsede det til. I dag bliver alting pudset af, hinderne skåret fra, og hvis man vil have to tredjedele af en steg, så får man to tredjedele, så det bliver pænt og nemt for kunden. Det er den gode service, vi lever af, forklarer han.

Håndværket gives videre

Både håndværket og service-genet bliver leveret videre til eleverne, som der er tre af i butikken i Dianalund Centret.

- De skal lære både at skære ud og at betjene kunderne. Vi går ved siden af, og lytter med, og hjælper dem til at give kunden lige nøjagtig det, de gerne vil have, fortæller Henrik Slagter.

I dag er udvalget anderledes

I dag er det små stykker, mange færdigretter og pænt afskårne kødstykker, der lækkert ligger i montrene.

- I dag er der ikke så mange, der gider stå i køkkenet, så derfor laver vi mange færdigretter, som er lige til at tage med hjem og sætte i ovnen. Vi gør også meget i baguetter med pålæg, sandwich og selvfølgelig smørrebrød, forklarer han som en af de trends, der har udviklet sig i de seneste 30-35 år indenfor faget.

I øjeblikket er der ni ansatte i forretningen plus opvaskerne, der kommer og hjælper til sidst på dagen.

Men de har travlt, for ud over det store udbud i forretningen af mad, der skal tilberedes hjemme, mad, der kan spises på farten tilbyder Henrik Slagter og Søn også at levere mad ud af huset i form af buffet, platter eller andet efter kundens ønske.

- Det er kundens ønske om specielle ting, vi lever af, siger slagtermester Henrik Jørgensen.