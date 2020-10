Henning Bonde fortæller om genforeningen

Genforeningen i Sønderjylland for 100 år siden, som gav nogle uoverensstemmelser i området, har efterfølgende udviklet sig i fred og fordragelighed. Folk fra hele verden kunne lære noget af det, da det mange steder har givet årelange krige, når to nationer er blevet skilt ad og skulle genforenes.

Her i 100-året for genforeningen, er de ca. 600 genforeningssten, der er rejst over hele landet, blevet fredet.