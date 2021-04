Helt ny butik åbner på torsdag

Regeringens genåbningsplan giver grønt lys for, at butikker i centre nu kan åbne tirsdag den 13. april.

De kan nemlig slå dørene op for allerførste gang torsdag den 15. april, og det glæder Novelyn og Michael Maale sig utrolig meget til.

- Vi har allerede lavet en webshop, som er lige på trapperne og så snart udlejer er færdig med de sidste dejalter, rykker vi vores varelager over i butikken her og begynder at indrette os, fortæller Novelyn Maale, som sammen med sin mand, Michael Maale, sælger børnetøj, dame og herretøj til rimelige priser og i god europæisk kvalitet.