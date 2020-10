Høng og Gørlev Apoteker får nu apoteker 1. december. Det er Hassan Ahsan Rana, der afløser Marianne Lillebro. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Hassan skal afløse Marianne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hassan skal afløse Marianne

Ugebladet Vestsjælland - 24. oktober 2020 kl. 10:50 Kontakt redaktionen

- Det er ikke nogen hemmelighed, griner Marianne Lillebro over telefonen, for hun har fortalt såvel personale som kunder, at hun den 1. december går på tidlig pension og overlader apotekerstolen til en anden.

- Jeg er fyldt 60 og vil gerne skåne mit helbred lidt, så jeg sendte allerede tidligere på året min opsigelse af min bevilling til Lægemiddelstyrelsen, som er den instans, der har med apotekerne at gøre, forklarer Marianne Lillebro.

Så gik processen i gang med at finde en ny apoteker.

Det foregår på den måde, at Lægemiddelstyrelsen slår bevillingen op og så kan farmaceuter søge.

Der kom én ansøgning og det var fra den 34-årige Hassan Ahsan Rana.

Han blev godkendt til at drive Høng Apotek, som Gørlev Apotek hører under og den godkendelse kom allerede 4. maj.

Der skal være et apotek i Høng Marianne Lillebro kom til Høng i 2002 og hun fortæller, at det er en lidt kringlet proces at skaffe nye apotekere.

- Der er noget Lægemiddelstyrelsen står for og det er sådan, at der skal være apoteker i rimelig afstand for borgerne. Det skal være muligt at få sin medicin. Så selv om der ingen ansøgninger var kommet til Høng, ville man have pålagt et andet apotek at føre Høng Apotek videre, siger Marianne Lillebro.

Vil have mere fokus på serviceydelser

Hassan Ahsan Rana stammer fra København, men har de seneste knap seks år arbejdet i Norge, nærmere bestemt byen Sætre syd for Oslo.

- Jeg har gennem et stykke tid kigget efter bevillinger i Danmark, men ikke fundet nogle, jeg synes om, men lige netop Høng tiltalte mig, fordi Høng minder meget om den by, vi bor i nu, fortæller Hassan Ahsan Rana via telefonen, for han er endnu ikke flyttet til området.

Det gør han midt i november sammen med kone og to børn, hvoraf den yngste er otte måneder.

- Jeg glæder mig til at komme i gang og lære Høng at kende. Jeg har allerede været på besøg et par gange og hilst på personalet, siger Hassan Ahsan Rana.

En af de ting han kommer til at have fokus på, er serviceydelser, som for eksempel at hjælpe med at gennemgå medicin, hjælpe med at finde ud af, om man får for meget og for mange slags medicin, selvfølgelig i samarbejde med egen læge, men også rygestopkurser og vacciner er ydelser, Hassan Ahsan Rana vil tilbyde på Høng og Gørlev Apotek.

- Angående vacciner er vi for sent ude i år, sæsonen er allerede i fuld gang, men til næste år er det noget, jeg vil satse på, slutter Hassan Ahsan Rana.