Harmonikamusik for åbne døre

To gange om året i marts og oktober slår klubben dørene op og inviterer alle til 3 timers gratis musikalsk hygge. Næste gang sker det søndag den 15. marts fra klokken 14 til 17, hvor klubbens medlemmer i forskellige grupper vil underholde med populær musik udsat for harmonikaer og voksne sangstemmer, som akkompagneres af fløjlsblød violin, dybe bastoner, og rytmiske guitarer.

For at hyggen rigtig skal sprede sig, byder Harmonikaklubben på gratis kaffe samt salg af kager, øl og vand. Klubben vil denne gang desuden give gæsterne mulighed for, helt frivilligt, at prøve lykken ved køb af skrabelodder.