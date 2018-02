Harmonikafestival i Gørlevhallen

- Vi glæder os selvfølgelig meget til selv at komme på scenen, for det er altid sjovt, men vi glæder os også til at høre alle de andre. Der vil være noget for enhver smag, og flere af grupperne har specialiseret sig inden for forskellige genrer, så publikum kan se frem til både folkemusik, dansktop og danske og udenlandske slagere, siger Harmonikavenner Vestsjællands formand Rita Sørensen.