Se billedserie Undervognen er særligt hårdt udsat for rust. Foto: Dinitrol

Halvdelen af kalundborgenserne fravælger rustbeskyttelse

Ugebladet Vestsjælland - 22. oktober 2020 kl. 12:40 Kontakt redaktionen

Hver anden borger i Region Sjælland fravælger rustbeskyttelse af bilen. Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for Dinitrol, der er specialiserede i rustbeskyttelse og undervognsbehandlinger. Dermed er Region Sjælland den region i Danmark, hvor flest fravælger rustbeskyttelse. Følger bilejerne i Kalundborg den regionale tendens, svarer det til, at næsten 9.500 familier har fravalgt rustbeskyttelse. Det kan have konsekvenser for sikkerheden.

- Rust er typisk noget, der bliver opdaget, når du har bilen til et serviceeftersyn. Men det kan være svært at opdage, og det er ikke godt, hvis det ikke bliver det. Rust kan nemlig sætte sig på vigtige dele som bremserørene og i styreforbindelserne, der har stor betydning for bilens sikkerhed, siger Jan Ole Helbo, der er seniorspecialist i automobilteknik ved Teknologisk Institut,

Ifølge undersøgelsen sker fravalget på trods af, at tre ud af fire tror, at rust spreder sig hurtigere i Danmark end i sydeuropæiske lande. En påstand, borgerne i Region Sjælland har ret i.

Klima giver grobund for rust Skiftende temperaturer, den høje luftfugtighed og kemisk forurening er ifølge Teknologisk Institut årsagen til, at biler ruster mere i det danske klima. Det er særligt en del af bilen, der er hårdt udsat for den bronzefarvede plage.

- Undervognen er af gode grunde særligt udsat, da den er tæt på vejen og har flere hulrum, hvor der kan komme skidt og fugt op, der sætter sig, hvis bilen ikke er rustbeskyttet, siger Jan Ole Helbo.

For at undgå skaderne anbefaler Teknologisk Institut, at nye biler køres direkte fra forhandleren til supplerende rustbeskyttelse. Ifølge Jan Ole Helbo kan senere rustbeskyttelse også gavne bilen, selvom rusten ikke kan fjernes helt, når den først har fået fat. Det er Mogens Vestergaard Hansen, der er teknisk chef hos Dinitrol, enig i.

- Det er aldrig for tidligt og sjældent for sent at få lavet rustbeskyttelse. Men det er en god ide at få gjort, lige så snart man køber bilen. Det holder udgifterne nede på den lange bane, siger Mogens Vestergaard Hansen.

Overvurderer nye biler Ifølge Jan Ole Helbo skal mange af dem, der fravælger rustbeskyttelse, formentlig findes blandt dem, ofte køber ny bil.

- Jeg oplever mange, der tror, at nye biler bliver galvaniserede og belagt med overfladebehandling fra ny. Det er i langt de fleste tilfælde en udbredt misforståelse. Det er ikke et problem for dem, der leaser eller sælger deres bil efter få år, men det bliver det for dem, der overtager bilen, siger Jan Ole Helbo.