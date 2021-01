Hæder til Thomas og hans team

2021 er startet meget godt for Thomas Klembo og Rema 1000 i Gørlev. Størst er nyheden om, at man har fået tilladelse til at udvide og bygge helt ny, stor moderne forretning ved rundkørslen ved Kirkevangen, men der var mere godt nyt fra butikken i Gørlev.