Håndværker-modeshow

Dm i Skills holdt modeshow i Næstved for to år siden. Nu stiller lokale modeller op til folkemødet i Høng lørdag den 28. august.

- Vi vil gerne vise folkemødet, hvor mange forskellige håndværkere vi har og sætte nogle tanker i gang om, hvor vigtige håndværkerne er for vores daglige liv og velfærd og ikke mindst vise, at vi alle sammen bakker op om Kalundborg Kommunes værtskab for DM i Skills i april næste år i Høng, forklarer Pia Hegner.

- Ved at sætte fokus på tøjet ønsker vi at højne respekten for det gode håndværk - på en sjov og underholdende måde. Og der er masser af spændende detaljer i det arbejdstøj, de forskellige brancher bruger. For eksempel er mekanikerens bukseknap altid dækket til, så man ikke ridser kundens bil. Og smede går i bomuldstøj, for polyester er alt, alt for brandfarligt, fortæller Pia Hegner.