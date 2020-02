Gyrstinge Skovkro ligger smukt i skovene omkring Fjenneslev. Her er der mulighed for at holde alle slags fester. Foto: Jens Wollesen

Gyrstinge Skovkro kan være rammen om din næste fest

Gyrstinge Skovkro har fire smukke selskabslokaler, hvor der er mulighed for at have selskaber helt op til 300 gæster i et samlet lokale.