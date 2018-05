Gypsy Vendetta i Kirke Helsinge Kirke

Onsdag den 30. maj er der koncert i Kirke Helsinge Kirke. Det er Gypsy Vendetta, er kommer og spiller, og det uden selv at kunne prale af at have ægte sigøjnerblod rullende i årerne. Gypsy Vendetta spiller akustisk fransk gypsyjazz så det basker. Repertoiret kommer hovedsaligt fra den legendariske guitarist Django Reinhardt, som er det store forbillede for denne måde at spille de gamle jazznumre fra 1930-40erne.