Man kan henvende sig til formand i ÆLdre Sagen, Gregers Bagger, der her står mellem Conny Errebo og Mogens Dyhr-Nielsen, hvis man har mod på at være gymnastikinstruktør i Ældre Sagens gymnastikhold. Foto: Charlotte Koefoed

Gymnastikhold i fare- frivillig instruktør søges

Men onsdag fik de, der mødte op at vide, at holdet er aflyst indtil videre.

- Det forholder sig sådan, at vi hidtil har haft tre gode instruktører, der har været med i mange år, men to af dem er blevet nødt til at stoppe, og holdet er for stort til én instruktør alene kan både undervise og stå for organiseringen, fortæller Gregers Bagger, der er formand for Ældre Sagen i Høng.