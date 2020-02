Guldringen fra Ornum

Kirke Helsinge området er arkæologisk set mest kendt for de mange jættestuer, ikke mindst Rævehøj ved Dalby, som har et 2,5 meter højt jættestuekammer, Danmarks højeste. Men landskabet mellem Tissø og Storebælt bærer også mange spor fra nyere tid, fra jernalderen og vikingetiden.

Martin Pavón vil fortælle om Halleby Å og Helsinge Å som transportveje til og fra Fugledegård, kongsgården ved Tissø, set i lyset af den nyeste viden om vikingetidens sejlads. Hidtil har den gældende teori været, at kongsgårdens havn lå ved Dalby Hals, således at mennesker og varer blev sejlet ad Halleby Å til Tissø.

Ny forskning har imidlertid vist, at vejnettet var mere udbygget i vikingetiden end tidligere antaget, og det peger på, at vikingetidens transport ikke kun foregik ad åerne med skibe. Der er således for nylig opstået en teori om, at forbindelsen mellem Tissø og havet gik ad vejnettet til Melby i Kalundborg Fjord, hvor der er fundet en meget rig kongsgård, som har ligget godt i forhold til kongemagtens militære flådebase, Hærvig.