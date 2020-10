Gudstjenester om at miste

I forbindelse med alle gudstjenester vil der være åbent en time før og efter gudstjenesten, så der er tid til at være stille og måske tænde et lys.

Samtidig er det en hensyntagen til covid 19 kravene, der foreskriver, at der ikke må samles for mange ad gangen inden døre.

Menighedsrådet i Tersløse, Skellebjerg og Niløse har i forbindelse med allehelgen og i samarbejde med foreningen for samtalegrupper i Dianalund, PUST, arrangeret en aften med Klaus Høgh-Lefholm om at miste.

I 2012 mistede Klaus Høgh-Lefholm sin næsten 11-årige søn. I tiden efter oplevede han, at når mennesker omkring mig spurgte ind til tabet, så var det en befrielse at få lov at tale om sønnen og om at miste ham.