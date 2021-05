Gratis pølser hos Rema 1000

Pinsetraditionen i Gørlev plejer at indeholde gratis pølser og fadøl, men for at dæmpe aktiviteterne en smule må man i dette coronaår nøjes med de gratis pølser og de bliver serveret mellem klokken 11 og 13 ude foran Rema 1000, hvor der er god plads.